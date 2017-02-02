Завтра в Одессе - плановое отключение электроэнергии
Ремонтные бригады будут работать на Фонтане, Ленпоселке и пр.
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Ремонтные бригады будут работать на Фонтане, Ленпоселке и пр.
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1906 год. На бакалейную лавку в Манежной улице произвели вооруженное нападение два анархиста, требовавшие денег, один из них задержан.
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- Уровень рождаемости в Одессе постоянно растет – таковы данные статистики. Каждый месяц на свет появляется всё более число малышей. И перед родителями возникает нелегкий вопрос: какое имя дать ребенку. - Время от времени некоторые имена становятся модными. Влияют на это разные факторы
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По данным Центра по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины, было зарегистрировано 102 случая кори в 10-и регионах.
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На бюветном комплексе проводились работы по ремонту электрооборудования.
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ДТП произошло накануне вечером на Польском спуске.
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1910 год. Французский гражданин Роблен по подложному аттестату поступил в Новороссийский университет на медицинский факультет. Сегодня дело разбиралось вторично. Подсудимый искренне рассказал о подлоге, сделанным им «только из страстного желания получить знания».
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- Похищение средь бела дня могло б закончиться значительно трагичней, если б рядом оказались равнодушные прохожие. Но очевидцы злодеяния не только оповестили полицию, а и зафиксировали на видео действия троих подельников. - Поговорку «хоть кол на голове теши» в Одессе можно с завидной
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Одессу с ее притягательной архитектурой, легендами, именами и событиями с первых дней создавали неординарные люди. Один из таких – архитектор Юрий Мелентьевич Дмитренко. Открыла зодчего своим современникам Ольга Богданович. Помог этому, признается краевед, счастливый случай.
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Регистрация продлится чуть более месяца. А основная сессия независимого оценивания знаний в этом году будет проходить с 23 мая по 16 июня.
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Бригады специалистов будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях.
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Постоялица одного из отелей освобождена из рук бандитов, благодаря неравнодушным очевидцам похищения, которые сразу же обратились в полицию.
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Под мостом на льду Кучурганского лимана нарушители перегружали водочные изделия из автомобиля «АУДИ» на палету, чтобы по льду протащить его через границу.
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Ожидается прибытие сотрудников полиции. Часть трамваев 5-го маршрута курсирует до парка Шевченко.
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На ул.Базарной любители металла были пойманы при похищении чугунной ограды лестницы.
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Правоохранители установили, что канал контрабанды, который организовали местные таможенники, действовал в течение 2012-2014 гг.. Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур.
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