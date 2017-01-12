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Новости 13.01.2017

Новости 13.01.2017  

13-01-2017, 23:59

- В Одесской области двухлетняя девочка погибла, отравившись крысиным ядом. Трагедия произошла в Березовке. - В Одессе горела жилая квартира в девятиэтажке. Возгорание произошло поздно вечером 12 января в доме по улице Транспортной.  
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Архивная Одиссея. История одесских шахмат

Архивная Одиссея. История одесских шахмат  Видео

13-01-2017, 17:31

Восстановить историю шахматной Одессы, рассказать о судьбах тех, кто стоял у истоков шахматной школы нашего города, а так же показать партии сыгранные в Одессе  взялся известный шахматный журналист и историк, Чемпион мира по шахматной композиции Сергей Ткаченко.
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Новости 12.01.2017

Новости 12.01.2017  

12-01-2017, 22:07

- Два человека погибли во время пожаров в Одесской области – в Подольском и Белгород- Днестровском районах. - Нарушил правила дорожного движения -  получил пулю. С помощью оружия решали дорожный конфликт водители 2-х иномарок на улице Приморской.  
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