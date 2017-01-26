28-01-2017, 09:30

Отключение от системы централизованного водоснабжения – это крайняя мера воздействия на неплательщиков в частном секторе. На нее в «Инфоксводоканале» идут, когда все этапы диалога с должником пройдены, а он так и не оплатил услуги водопользования.

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