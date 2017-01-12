17 января в Одессе - плановое отключение электроэнергии
Бригады облэнерго будут проводить работы в районе центра города и на Слободке.
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Бригады облэнерго будут проводить работы в районе центра города и на Слободке.
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Жертвами пожара стали 25-летняя женщина и двое малышей. Состояние пострадавших - тяжелое.
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Пограничники пункта пропуска «Кучурган-железнодорожная станция» остановили незаконный вывоз древесины из Украины.
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Расчистка остановочных комплексов, проходов на перекрестках, уборка от снега пешеходных зон, а также расчистка бордюров. Работы, рассказывают коммунальщики, у них предостаточно.
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На завтра Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение: по Одессе, местами по области ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.
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В «Инфоксводоканале» отключение объясняют проведением работ на магистральном водопроводе.
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Сегодня утром на ул.Водопроводной столкнулись три легковых автомобиля.
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Вагоны временно курсируют до ул.Паустовского.
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Накануне в селе Суворово Измаильского района произошло возгорание в частном доме.
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На 7-й станции Люстдорфской дороги столкнулись автомобиль «Infiniti» и трамвай.
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- В Одесской области двухлетняя девочка погибла, отравившись крысиным ядом. Трагедия произошла в Березовке. - В Одессе горела жилая квартира в девятиэтажке. Возгорание произошло поздно вечером 12 января в доме по улице Транспортной.
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Восстановить историю шахматной Одессы, рассказать о судьбах тех, кто стоял у истоков шахматной школы нашего города, а так же показать партии сыгранные в Одессе взялся известный шахматный журналист и историк, Чемпион мира по шахматной композиции Сергей Ткаченко.
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Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины избран Дмитрий Руденко.
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14 и 15 января по улицам Пушкинская и Ришельевская будет затруднено движение, из-за работы спецтехники.
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На месте происшествия работают правоохранители, взрывотехники и спасатели.
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- Два человека погибли во время пожаров в Одесской области – в Подольском и Белгород- Днестровском районах. - Нарушил правила дорожного движения - получил пулю. С помощью оружия решали дорожный конфликт водители 2-х иномарок на улице Приморской.
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