13-01-2017, 17:31

Восстановить историю шахматной Одессы, рассказать о судьбах тех, кто стоял у истоков шахматной школы нашего города, а так же показать партии сыгранные в Одессе взялся известный шахматный журналист и историк, Чемпион мира по шахматной композиции Сергей Ткаченко.

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