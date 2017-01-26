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О главном 29.01.2017

О главном 29.01.2017  

Вчера, 21:32

- Очередной этап повышения тарифов на газ. На что еще поднимутся цены в ближайшее время? - Кто завышает цены на лекарства в Украине, и кто может рассчитывать на компенсацию государства?
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Новости 28.01.2017

Новости 28.01.2017  

28-01-2017, 22:14

- В Затоке в очаге пожара обнаружено тело охранника без следов ожогов.  Возгорание 2-этажного деревянного дома произошло на базе отдыха «Каштан». - Под утро субботы обвиняемый в убийстве женщины и ребенка, был обнаружен повешенным в одесском СИЗО. Трагедия произошла в декабре
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В Одессе в двойном столкновении пострадал водитель автомобиля

В Одессе в двойном столкновении пострадал водитель автомобиля  Фото

28-01-2017, 12:02

ДТП произошло накануне вечером в районе одесского аэропорта. Предварительно, водитель "Мерседесв" не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двумя автомобилями, которые двигались в попутном направлении. 
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В Затоке горела база отдыха

В Затоке горела база отдыха  

28-01-2017, 11:19

Пожар произошел накануне днем в двухэтажном корпусе неработающей базы "Каштан". Во время пожара умер охранник базы отдыха. Предполагаемая причина смерти - инфаркт. При осмотре погибшего медиками следов ожогов не выявлено.
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Как одесским должникам отключают водоснабжение

Как одесским должникам отключают водоснабжение  Видео

28-01-2017, 09:30

Отключение от системы централизованного водоснабжения – это крайняя мера воздействия на неплательщиков в частном секторе. На нее в «Инфоксводоканале» идут, когда все этапы диалога с должником пройдены, а он так и не оплатил услуги водопользования.
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Новости 27.01.2017

Новости 27.01.2017  

27-01-2017, 21:42

- Одесса вместе со всем миром 27 января вспоминает жертв Холокоста. Траурная церемония прошла в Прохоровском сквере. - Вспоминали о жертвах Холокоста в этот день и в Еврейском культурном центре.  
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Архивная Одиссея. История Одессы в фотографиях

Архивная Одиссея. История Одессы в фотографиях  Видео

27-01-2017, 20:39

С конца 19 века история начала писаться не только при помощи пера и бумаги, но и с помощью фотографии. 15 лет назад у сотрудников архива и фотожурналиста Леонида Сидорского возникла идея создать специальный фотоархив. В числе помощников  и журналист  Евгений  Волокин. 
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Одесситы почтили память жертв Холокоста

Одесситы почтили память жертв Холокоста  Видео

27-01-2017, 18:00

Это одно из самых страшных явлений 20 века, жертвами которого стали миллионы безвинных людей. Их сжигали заживо, в концлагерях пытали, морили голодом и холодом, ставили жестокие эксперименты. От зверств нацистов пострадали представители практически всех национальностей, но бОльшая часть жертв
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