О главном 29.01.2017
- Очередной этап повышения тарифов на газ. На что еще поднимутся цены в ближайшее время? - Кто завышает цены на лекарства в Украине, и кто может рассчитывать на компенсацию государства?
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- Очередной этап повышения тарифов на газ. На что еще поднимутся цены в ближайшее время? - Кто завышает цены на лекарства в Украине, и кто может рассчитывать на компенсацию государства?
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Без света останутся центр города, Пересыпь, пос. Котовского, п.Черноморка, с.Мизикевича и пр.
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Тройного ДТП на Адмиральском проспекте. 29 января около 12 часов, водитель "Мерседес ML 300" двигался на красный свет со стороны ул. Краснова.
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Соответствующий законопроект №5159, который предусматривает пожизненное заключение для коррупционеров, зарегистрирован в Верховной Раде.
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- В Затоке в очаге пожара обнаружено тело охранника без следов ожогов. Возгорание 2-этажного деревянного дома произошло на базе отдыха «Каштан». - Под утро субботы обвиняемый в убийстве женщины и ребенка, был обнаружен повешенным в одесском СИЗО. Трагедия произошла в декабре
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Троих граждан Молдовы, которые пробирались через границу в темноте, пограничники обнаружили с помощью тепловизор.
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Находящемуся в розыске Дмитрию Фучеджи, подозреваемому в совершении преступлений по нескольким статьям УКУ, была незаконно назначена пожизненная пенсия за выслугу лет.
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Департамент труда и социальной политики информирует об усовершенствовании порядка предоставления государственной социальной помощи некоторым категориям граждан.
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ДТП произошло накануне вечером в районе одесского аэропорта. Предварительно, водитель "Мерседесв" не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двумя автомобилями, которые двигались в попутном направлении.
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Пожар произошел накануне днем в двухэтажном корпусе неработающей базы "Каштан". Во время пожара умер охранник базы отдыха. Предполагаемая причина смерти - инфаркт. При осмотре погибшего медиками следов ожогов не выявлено.
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Отключение от системы централизованного водоснабжения – это крайняя мера воздействия на неплательщиков в частном секторе. На нее в «Инфоксводоканале» идут, когда все этапы диалога с должником пройдены, а он так и не оплатил услуги водопользования.
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- Одесса вместе со всем миром 27 января вспоминает жертв Холокоста. Траурная церемония прошла в Прохоровском сквере. - Вспоминали о жертвах Холокоста в этот день и в Еврейском культурном центре.
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С конца 19 века история начала писаться не только при помощи пера и бумаги, но и с помощью фотографии. 15 лет назад у сотрудников архива и фотожурналиста Леонида Сидорского возникла идея создать специальный фотоархив. В числе помощников и журналист Евгений Волокин.
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Это одно из самых страшных явлений 20 века, жертвами которого стали миллионы безвинных людей. Их сжигали заживо, в концлагерях пытали, морили голодом и холодом, ставили жестокие эксперименты. От зверств нацистов пострадали представители практически всех национальностей, но бОльшая часть жертв
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Как сообщают в КП "Одесгорэлектротранс", изменения в движении трамваев 3-го и 28-го маршрутов вызваны техническими причинами. Ожидается прибытие специалистов.
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Мужчина во время ссоры с женой поджег дом. От пожара пострадали женщина и двое малолетних детей. Врачам не удалось спасти жизнь женщины и мальчика.
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