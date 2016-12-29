Одесский Центр занятости приглашает получить востребованную профессию
По направлению центра занятости обучение бесплатное.
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По направлению центра занятости обучение бесплатное.
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1856 год. Родился Александр Михайлович Дерибас - историк, журналист, библиограф. Именно он ввел термин “Одессика”, был одним из создателей музея “Старая Одесса”.
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Предприниматель из Молдовы пытался дать взятку в размере 75 тысяч долларов США военному прокурору Южного региона Украины.
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Движение транспортных средств осуществляется по автомобильным дорогам государственного значения М-15 «Одесса-Рени», Р-70 «Одесса-Б.Днестровский-Монаши-/М-15/", Т-25 «КПП» Кучурган»-Биляевка-Маяки-Овидиополь».
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1 января будет полностью восстановлено движение трамвая №10, конечная остановка которого с августа была перенесена на Старосенную площадь в связи с реконструкцией Тираспольской площади.
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Дмитрий Погорелов, которого кроме двойного убийства подозревают в двух поджогах и попытке теракта, задержан в районе села Роксоланы.
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В связи с трагедией, в Овидиополе объявлен двухдневный траур, отменены все новогодние мероприятия.
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Причина - ДТП на Адмиральском проспекте.
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Группа неизвестных избила и ограбила жителя Одессы на площади Деревянко.
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ДТП произошло сегодня утром на ул.Балковской.
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41-летний мужчина в ходе конфликта нанес своему знакомому смертельные ножевые ранения. После этого убийца перетащил тело в контейнер и поджег.
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Двое дельцов из Измаильского района заказывали контрабандные алкоголь и табак для дальнейшей реализации в Южных областях Украины.
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На ул.Градоначальницкой произошел обрыв контактной сети.
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Сейчас место, где в последнее видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии. Полиция просит граждан не пытаться самостоятельно задержать опасного злоумышленника.
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31 декабря центры обслуживания налогоплательщиков работают в режиме дежурства.
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1905 год. Градоначальник объявил военное положение в городе; в городе, однако спокойно. Забастовщики утомились и возвращаются к работам.;
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