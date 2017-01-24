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Оползень на Каманина: одесситы против строительства на склоне

Оползень на Каманина: одесситы против строительства на склоне  Видео

Сегодня, 10:06

Жители улицы Каманина настаивают на обязательном  расследовании действий застройщика. Одесситы надеются, что проверка пройдет в самое ближайшее время. Ведь очередной оползень может произойти в любой момент. 
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Стрельба в Одессе: нападавший застрелился при задержании

Стрельба в Одессе: нападавший застрелился при задержании  

Сегодня, 09:48

Одна из основных версий нападения возле рынка – заказное убийство, а покончивший с собой преступник – киллер. По предварительной информации он произвел четыре выстрела в упор в потерпевшего.
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Тема дня 25.01.2017

Тема дня 25.01.2017  Видео

Вчера, 23:13

Кто может претендовать на стипендию, каков ее размер, будут ли стипендиально поощряться студенты-льготники – об этом рассказывает председатель Совета ректоров вузов Одесского региона Сергей Степаненко.
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Новости 25.01.2017

Новости 25.01.2017  

Вчера, 21:25

- Водитель мопеда выстрелил в пожилого мужчину за сделанное ему замечание. Инцидент произошел днем в районе Киевского рынка. - В приморском районе задержали несовершеннолетнего жителя Одесской области. У 17-летнего парня обнаружили телескопическую дубинку и с десяток патронов.  
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В Одессе задержан автомобиль, который скрылся с места ДТП

В Одессе задержан автомобиль, который скрылся с места ДТП  Фото

Вчера, 15:50

Сегодня около полуночи на улице Ильфа и Петрова водитель автомобиля Lexus превысив разрешенную скорость совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Mercedes Benz, водитель которого получил травмы. Виновник ДТП скрылся.
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