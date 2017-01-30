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Полтавчанину, расстрелявшему посетителей одесского клуба, смягчено наказание

Полтавчанину, расстрелявшему посетителей одесского клуба, смягчено наказание  Видео

Сегодня, 14:15

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил пожизненный приговор Владиславу Андриевскому, который в ночь на 9 декабря 2012 года в клубе «Беллини» из карабина убил двоих человек и ранил троих.
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Вниманию одесситов! 2 февраля изменится движение транспорта в районе Соборной площади

Вниманию одесситов! 2 февраля изменится движение транспорта в районе Соборной площади  

Сегодня, 10:30

Со 2 по 6 февраля в связи с пребыванием в Спасо-Преображенском соборе святых мощей Целителя и Великомученика Пантелеймона, вносятся временные изменения в схемы движения общественного транспорта.
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Новости 31.01.2017

Новости 31.01.2017  

Вчера, 23:22

- Две пожилые женщины пострадали во время пожара, который произошел в десятиэтажном доме на проспекте Маршала Жукова. - Полицейские задержали преступную группу, во главе с 20-летним одесситом. Парень привлек к преступной деятельности троих подельников, в том числе двух несовершеннолетних.
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Тема дня 31.01.2017

Тема дня 31.01.2017  Видео

Вчера, 22:56

О том, что должен представлять собой современный европейский университет и возможно ли сегодня вывести украинскую высшую школу из кризиса рассказывают Сергей Пролеев, доктор философских наук, профессор Института философии  им. Г. С. Сковороды НАН Украины.
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В Одессе выступил легендарный джазмен Джонни О’Нил

В Одессе выступил легендарный джазмен Джонни О’Нил  Видео

Вчера, 18:02

Музыкант, названный современниками при жизни легендой, впервые выступил на сцене одесской филармонии в рамках "Сезона джазового вокала". Информационную поддержку в организации концерта оказала радиостанция "Первое радио FM1", входящая в медийный холдинг ГРАД.
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