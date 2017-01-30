Сегодня, 14:15

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил пожизненный приговор Владиславу Андриевскому, который в ночь на 9 декабря 2012 года в клубе «Беллини» из карабина убил двоих человек и ранил троих.

Узнать больше »