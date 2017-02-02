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Новости 04.02.2017

Новости 04.02.2017  

Вчера, 23:19

- Уровень рождаемости в Одессе постоянно растет – таковы данные статистики. Каждый месяц на свет появляется всё более число малышей. И перед родителями возникает нелегкий вопрос: какое имя дать ребенку. - Время от времени некоторые имена становятся модными. Влияют на это разные факторы
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4 февраля

4 февраля  

Вчера, 00:00

1910 год. Французский гражданин Роблен по подложному аттестату поступил в Новороссийский университет на медицинский факультет. Сегодня дело разбиралось вторично. Подсудимый искренне рассказал о подлоге, сделанным им «только из страстного желания получить знания».
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Новости 03.02.2017

Новости 03.02.2017  

3-02-2017, 22:21

- Похищение средь бела дня могло б закончиться значительно трагичней, если б рядом оказались равнодушные прохожие. Но очевидцы злодеяния не только оповестили полицию, а и зафиксировали на видео действия троих подельников. - Поговорку «хоть кол на голове теши» в Одессе можно с завидной
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Архивная Одиссея. Архитектурная Одесса

Архивная Одиссея. Архитектурная Одесса  Видео

3-02-2017, 20:45

Одессу с ее притягательной архитектурой, легендами, именами и событиями с первых дней создавали неординарные люди. Один из таких – архитектор Юрий Мелентьевич Дмитренко. Открыла зодчего своим современникам Ольга Богданович. Помог этому, признается краевед, счастливый случай.
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В Одесской области выявлен канал контрабанды нефтепродуктов

В Одесской области выявлен канал контрабанды нефтепродуктов  

3-02-2017, 11:03

Правоохранители установили, что канал контрабанды, который организовали местные таможенники, действовал в течение 2012-2014 гг.. Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур.
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