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31 декабря  

Вчера, 00:00

1856 год. Родился Александр Михайлович Дерибас - историк, журналист, библиограф. Именно он ввел термин “Одессика”, был одним из создателей музея “Старая Одесса”.
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В связи с карантином закрыто транзитное движение на автодороге Т 16-20  

30-12-2016, 15:56

Движение транспортных средств осуществляется по автомобильным дорогам государственного значения М-15 «Одесса-Рени», Р-70 «Одесса-Б.Днестровский-Монаши-/М-15/", Т-25 «КПП» Кучурган»-Биляевка-Маяки-Овидиополь».
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С нового года трамвай №10 возобновит свою работу в штатном режиме  

30-12-2016, 15:33

1 января будет полностью восстановлено движение трамвая №10, конечная остановка которого с августа была перенесена на Старосенную площадь в связи с реконструкцией Тираспольской площади.
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Под Одессой продолжается операция по поимке убийцы из Овидиополя  Фото

30-12-2016, 09:39

Сейчас место, где в последнее видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии. Полиция просит граждан не пытаться  самостоятельно задержать опасного злоумышленника. 
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30 декабря  

30-12-2016, 00:00

1905 год. Градоначальник объявил военное положение в городе; в городе, однако спокойно. Забастовщики утомились и возвращаются к работам.;
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