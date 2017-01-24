Куртки Nike из Овидиопольского района Фото
В с. Авангард правоохранители прекратили незаконную деятельность двух швейных цехов, в которых шили зимние куртки торговых марок «Columbia», «Nike» и «Adidas».
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В с. Авангард правоохранители прекратили незаконную деятельность двух швейных цехов, в которых шили зимние куртки торговых марок «Columbia», «Nike» и «Adidas».
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Возгорание произошло сегодня утром в ангаре на территории завода "Центролит", расположенного на Старокиевском шоссе.
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73-летнего мужчину, который ушел из дома и потерялся, помог вернуть домой неравнодушный одессит.
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Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году провозгласила Международным днём памяти жертв Холокоста дату 27 января – день освобождения концентрационного лагеря "Освенцим".
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Жители улицы Каманина настаивают на обязательном расследовании действий застройщика. Одесситы надеются, что проверка пройдет в самое ближайшее время. Ведь очередной оползень может произойти в любой момент.
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Одна из основных версий нападения возле рынка – заказное убийство, а покончивший с собой преступник – киллер. По предварительной информации он произвел четыре выстрела в упор в потерпевшего.
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Кто может претендовать на стипендию, каков ее размер, будут ли стипендиально поощряться студенты-льготники – об этом рассказывает председатель Совета ректоров вузов Одесского региона Сергей Степаненко.
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- Водитель мопеда выстрелил в пожилого мужчину за сделанное ему замечание. Инцидент произошел днем в районе Киевского рынка. - В приморском районе задержали несовершеннолетнего жителя Одесской области. У 17-летнего парня обнаружили телескопическую дубинку и с десяток патронов.
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Сейчас всего хватает, за исключением единственного, - денег. И их не будет до тех пор, пока экономика не заработает. Не на бумаге, а реально.
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Без света останутся Молдаванка, Пересыпь, пос. Котовского и пр.
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Инцидент на "Киевском" рынке произошел сегодня около 16 часов. Данную информацию подтвердили в Патрульной полиции г.Одессы. Для розыска подозреваемого полиция объявила план "перехват".
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Главный редактор муниципальной газеты Михаил Дейч написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Сегодня около полуночи на улице Ильфа и Петрова водитель автомобиля Lexus превысив разрешенную скорость совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Mercedes Benz, водитель которого получил травмы. Виновник ДТП скрылся.
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Кроме того, в борьбе с зарплатами в конвертах объединились три государственные структуры - фискальная служба, госслужба по вопросам труда и пенсионный фонд.
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Автотранспортное предприятие "Севертранс" известило о повышении стоимости проезда и отмене льгот для соответствующих категорий пассажиров.
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Подозреваемый полгода скрывался от следствия, но ему не удалось избежать ответственности.
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