Одесситам - о новых правилах получения виз в США
Департамент консульской службы МИД Украины предупреждает об изменениях в порядок получения виз для украинцев в связи с последним распоряжением президента США Д. Трампа.
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Департамент консульской службы МИД Украины предупреждает об изменениях в порядок получения виз для украинцев в связи с последним распоряжением президента США Д. Трампа.
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. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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В районе Тираспольской площади неправильно припаркованный автомобиль мешает движению электротранспорта. Ожидается прибытие сотрудников полиции.
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Ремонтные бригады будут работать в центре города, в районе Молдаванки и Чубаевки.
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Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил пожизненный приговор Владиславу Андриевскому, который в ночь на 9 декабря 2012 года в клубе «Беллини» из карабина убил двоих человек и ранил троих.
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Верховный суд Украины отменил все предыдущие судебные решения о передаче объектов на ул.Затонского в частные руки.
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В селе Котовка сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 10-и площадок, оборудованных для разборки ввезенных из-за границы автомобилей.
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С 1 февраля междугородние автобусы, связывающие Болград с областным центром, поменяют место дислокации в Одессе.
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Накануне утром в селе Новая Долина Овидиопольского района произошел пожар в частном доме.
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ДТП произошло сегодня около семи часов утра на Николаевской дороге.
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Со 2 по 6 февраля в связи с пребыванием в Спасо-Преображенском соборе святых мощей Целителя и Великомученика Пантелеймона, вносятся временные изменения в схемы движения общественного транспорта.
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- Две пожилые женщины пострадали во время пожара, который произошел в десятиэтажном доме на проспекте Маршала Жукова. - Полицейские задержали преступную группу, во главе с 20-летним одесситом. Парень привлек к преступной деятельности троих подельников, в том числе двух несовершеннолетних.
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О том, что должен представлять собой современный европейский университет и возможно ли сегодня вывести украинскую высшую школу из кризиса рассказывают Сергей Пролеев, доктор философских наук, профессор Института философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины.
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В последнюю пятницу января наш Премьер-министр Владимир Борисович Гройсман провел во Львове. О чем сообщил «Правительственный портал».
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Музыкант, названный современниками при жизни легендой, впервые выступил на сцене одесской филармонии в рамках "Сезона джазового вокала". Информационную поддержку в организации концерта оказала радиостанция "Первое радио FM1", входящая в медийный холдинг ГРАД.
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Злоумышленники похитили деньги, церковную утварь, осквернили святыни.
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