Вчера, 23:19

- Уровень рождаемости в Одессе постоянно растет – таковы данные статистики. Каждый месяц на свет появляется всё более число малышей. И перед родителями возникает нелегкий вопрос: какое имя дать ребенку. - Время от времени некоторые имена становятся модными. Влияют на это разные факторы

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